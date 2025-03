Samsung Galaxy S25 Edge sarà sottile, ma abbastanza resistente da non piegarsi

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello di smartphone compatto annunciato qualche settimana fa in occasione dello scorso Galaxy Unpacked di gennaio. Uno dei punti di forza del nuovo modello risiede senz'ombra di dubbio nel suo spessore davvero compatto, che secondo gli ultimi rumor dovrebbe essere pari a circa 5,84 millimetri. In passato, però, lo spessore ridotto degli smartphone si è rivelato spesso e volentieri un problema non da poco, come nel caso di iPhone 6 e iPhone 6 Plus e del loro famoso "bendgate", con numerose unità piegate a causa degli eventi problemi strutturali.