Sony lavora a personaggi PlayStation dotati di intelligenza artificiale, spunta un video

La demo utilizza la tecnologia Whisper di OpenAI per il riconoscimento vocale , mentre la conversazione e le decisioni vengono gestite da modelli come GPT-4 e Llama 3. Infine, la sintesi vocale è generata dalla Emotional Voice Synthesis (EVS), un sistema proprietario di Sony, e le animazioni sono legate alla tecnologia Mockingbird.

In questo filmato, commentato dal director of software engineering Sharwin Raghoebardajal, vediamo una Aloy alimentata dall'intelligenza artificiale che risponde in maniera dinamica alle domande dello sviluppatore. Si tratta di un prototipo realizzato in collaborazione con Guerrilla Games.

Sony sta lavorando a personaggi PlayStation dotati di intelligenza artificiale , capaci di interagire in vari modi con il giocatore e di fornire diverse informazioni: lo rivela un video interno che una fonte anonima ha condiviso con la redazione The Verge.

Il futuro dei videogiochi?

Come sappiamo, i PlayStation Studios hanno iniziato a usare l'IA per lo sviluppo già in Marvel's Spider-Man 2, ma la tecnologia mostrata in questo caso è qualcosa di diverso e potrebbe rappresentare per certi versi il futuro dei videogiochi, con personaggi intelligenti che interagiscono con l'utente.

"Questa è solo un'anteprima di ciò che è possibile", ha detto Raghoebardajal. Certo, bisognerà capire quanto senso abbia effettivamente dotare i protagonisti dei videogiochi di capacità simili e come andranno contestualizzate, ma la demo è senza dubbio molto interessante.