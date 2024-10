I PlayStation Studios hanno iniziato a usare l'IA per lo sviluppo già in Marvel's Spider-Man 2

All'interno del recente report finanziario di Sony si trova anche un'indicazione interessante sul versante tecnico, che svela come i PlayStation Studios abbiano già iniziato da tempo a usare l'IA per lo sviluppo, a partire da Marvel's Spider-Man 2.

Si tratta ancora di elementi marginali, ma è interessante notare come l'intelligenza artificiale sia utilizzata anche da team noti come Insomniac Games, che l'ha implementata soprattutto per la gestione dei sottotitoli e della sincronizzazione del labiale per le animazioni.

In base a quanto riferito da Sony, l'IA è stata utilizzata con un software di riconoscimento vocale che automaticamente sincronizza i sottotitoli con i dialoghi che vengono pronunciati in tempo reale, accelerando in maniera sostanziale i tempi di creazione di questi.