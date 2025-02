Marvel's Spider-Man 2 su PC ha già una mod che restituisce il volto originale a Peter Parker

A distanza di qualche ora dal lancio, la versione PC di Marvel's Spider-Man 2 ottiene già le sue prime mod, come era facilmente prevedibile, e una tra le prime è quella che consente di applicare il volto originale di Peter Parker dalla prima edizione del gioco su PS4.

Ricorderete la questione: in occasione del lancio di Marvel's Spider-Man Remastered, Insomniac effettuò un netto cambio di look per Peter Parker, forse cercando di avvicinare maggiormente l'aspetto del personaggio virtuale a quello di Tom Holland, considerando una certa somiglianza con l'attore in questione, nonostante sia costruito su Ben Jordan.

La decisione fece scaturire anche un po' di polemiche, considerando che in molti preferivano la versione originale del personaggio, modellata sul volto dell'attore John Bubniak.