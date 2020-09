Marvel's Spider-Man, nuovo Peter Parker su PS5, utenti furiosi offendono Insomniac

Molti utenti sono letteralmente inferociti per il cambio di attore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, effettuato per rendere il personaggio più somigliante a quello degli ultimi film, interpretati da Tom Holland. A cercare di placare gli animi è dovuto intervenire il creative director del gioco, Bryan Intihar, che ha spiegato le motivazioni di questa scelta.

Oggi Sony e Insomniac Games hanno mostrato in dettaglio la versione PS5 di Marvel's Spider-Man, presentando anche il nuovo attore che interpreta Peter Parker, molto diverso dall'originale che lo ha interpretato su PS4. Alcuni hanno preso bene la scelta, mentre altri sono letteralmente impazziti e hanno cominciato a lanciare accuse e offese al team di sviluppo. La polemica è montata al punto che Intihar ha sentito la necessità di intervenire a nome del team di sviluppo, evidentemente turbato dalle reazioni social.

Intihar esordisce il suo messaggio affermando che comprende il disappunto di molti per un cambiamento così radicale e ammette che anche lui ha avuto bisogno di un po' di tempo per abituarsi al nuovo Peter Parker. Comunque sia, per il futuro del franchise e per il passaggio a PS5 è stato ritenuto necessario un cambio di attore. Il vecchio modello era datato e quindi si è deciso di fare il recasting di Peter Parker, scegliendo Ben Jordan come sostituto.

Intihar ha poi provato a spiegare: "Teniamo al personaggio quanto voi, quindi cercate di capire che non abbiamo preso questa decisione con leggerezza." Quindi ha ribadito che Insomniac continuerà a leggere i commenti degli utenti e ad ascoltare quanto hanno da dire, sperando che, contemporaneamente, diano fiducia agli sviluppatori per come intendono il futuro di Spider-Man.