Overwatch gratis per PC per qualche minuto, ma si è trattato di un errore

Overwatch per PC è stato gratuito per ben un'ora sul sito di una squadra della Overwatch League, i Boston Uprising. Per ottenerlo bastava raggiungere questa pagina e compilare l'apposito form.

Blizzard ha fatto però rimuovere l'offerta. Probabilmente si è trattato di un errore, ossia l'iniziativa potrebbe essere stata anticipata rispetto a quanto programmato, anche perché non è stata pubblicizzata praticamente da nessuno: né da Blizzard, né dall'Overwatch League, né dai Boston Uprising stessi. La pagina è semplicemente apparsa online. Comunque sia, chi fosse riuscito a farne richiesta riceverà presto il suo codice per sbloccare Overwatch su Battle.net.

Secondo alcuni potrebbe essere un segno del fatto che presto Overwatch diventerà free-to-play. Per altri potrebbe essere una promozione per le Grand Finals del 8-11 ottobre 2020 (cui non prenderanno parte i Boston Rising, che sono stati eliminati). Secondo altri ancora, potrebbe essere una mossa per spingere Overwatch 2, di cui presto potrebbero essere fornite nuove informazioni.

Stando a quanto si poteva leggere sul modulo di registrazione, l'offerta sarebbe durata fino al 15 gennaio 2021, mentre i codici ricevuti saranno riscattabili fino al 31 gennaio 2021.