Marvel's Spider-Man Remastered, il confronto tra nuovo e il vecchio Peter Parker

Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 è talmente next-gen che con tutti i dettagli extra l'attore che ha interpretato Peter Parker sembra essere un'altra persona. Battute a parte, lo è, com'è chiaro dall'immagine di confronto che trovate in testa alla notizia e come spiegato da Insomniac Games stessa sul PlayStation Blog:

"Questo ci porta a parlare della novità più eclatante. Per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori della serie Marvel's Spider-Man di nuova generazione, abbiamo scelto un altro volto per Peter Parker. È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ben Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall'attore Yuri Lowenthal. Nel gioco le fattezze di Ben sono straordinarie ed esaltano a pieno le movenze di Yuri."

A questo punto urge di porvi la domanda: quale vi piace di più? Il nuovo o il vecchio? Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered sarà uno dei titoli di lancio di PS5. Sarà incluso nell'edizione Ultimate di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.