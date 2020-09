Rocket Arena è già gratis con Prime Gaming, non deve essere andato benissimo

Lo sparatutto online Rocket Arena è già gratis per gli abbonati Prime Gaming, che possono ottenerlo fino al 10 ottobre 2020. Evidentemente non deve essere andato molto bene, se Electronic Arts lo sta già regalando. Considerate che è stato pubblicato a luglio di quest'anno, poco più di due mesi fa.

Riceverlo è davvero facile. Gli abbonati Prime Gaming possono andare sulla pagina delle ricompense mensili e cliccare sul gioco. Da qui accederanno a un'ulteriore pagina dove potranno ottenere un codice da riscattare su Origin, il client di Electronic Arts. Ovviamente bisogna avere un account valido e senza limitazioni di quest'ultimo.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Rocket Arena:

I razzi sono i protagonisti assoluti di Rocket Arena, un nuovo esplosivo sparatutto 3v3 in cui l'azione non manca mai. Padroneggia le incredibili abilità del tuo eroe, domina l'arena e conquista la vittoria. Scopri un elenco di personaggi in continua espansione e adatta la tua strategia ai loro eccezionali poteri. Sperimenta tattiche sempre nuove in base alla composizione della squadra, esplora una grande varietà di mappe dinamiche e lasciati sorprendere dalle infinite sfaccettature del gameplay. Una nuova avventura ti attende!

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Eroi esplosivi - Esplora un elenco di personaggi in continua espansione e scoprine la storia, il carattere e le rivalità. Impara a usare le potenti abilità e i razzi del tuo eroe, e vinci grazie al gioco di squadra.

Torna in azione in un batter d'occhio - Lo sapevi? In Rocket Arena non si muore mai! Se subisci troppi danni finirai fuori dall'arena, ma non tutto è perduto. Salta in sella al tuo razzo, valuta la situazione e poi catapultati di nuovo in battaglia.

Prova strategie sempre nuove - I razzi sono facili da usare, ma padroneggiarli non sarà così semplice. Impara a schivare i colpi, prendere bene la mira e usare oggetti come l'Acchiappa-razzi, la Mina laser e il Turbo al momento giusto per cambiare il corso della battaglia. Diventa una cosa sola con il tuo razzo e domina l'arena.

Esplora un mondo mozzafiato - Dalle rovine della Giungla delle gemme alla futuristica Boom City, il mondo di Crater ospita al suo interno moltissimi luoghi esotici. Ciascuna mappa nasconde insidie, trappole e una storia tutta da scoprire. Usa i razzi per saltare, arrampicarti ed esplorare l'ambiente circostante. Parti all'avventura, un nuovo mondo pieno di sorprese ti aspetta!

Fai evolvere i tuoi eroi - Il potenziale degli eroi è infinito. Grazie alle partite otterrai punti esperienza, frammenti razzo, frammenti Totem e spettacolari costumi che potrai usare per personalizzare il loro look. Ma non è tutto: giocando potrai anche sbloccare potenti artefatti. Mischiali, combinali e falli salire di livello per potenziare i tuoi eroi! Per dominare il Torneo del Campionato Rocket dovrai sfruttare ogni mezzo a tua disposizione.

Prova tutte le modalità - Il gioco comprende tante modalità diverse. Tuffati nelle partite Knock out se cerchi l'esperienza 3v3 classica, o fai prima un po' di riscaldamento con i Razzobot per provare le tue combo preferite. Vinci segnando il maggior numero di punti nella modalità Razzosfera, punta al controllo delle aree in Mega-razzi e cerca l'oro nella Caccia al tesoro. E quando finalmente ti senti pronto a sfidare i migliori, mettiti alla prova nella modalità Classificata e dimostra di avere la stoffa per vincere. A tutto razzo!