Resident Evil: Infinite Darkness: cosplayer accusa Netflix di averle rubato l'immagine

La cosplayer cinese @rissoft344 ha accusato il reparto marketing di Netflix di aver rubato la sua immagine per il materiale promozionale di Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie in computer grafica tratta dalla saga di Capcom.

Tempo fa @rissoft344 aveva realizzato un cosplay molto accurato di Claire Redfield. Secondo lei Netflix ha copiato sia il suo volto, sia la sua posa per realizzare un artwork promozionale. Lei stessa ha realizzato una specie di videoconfronto tra le due immagini per sottolinearne le somiglianze. Purtroppo è stato rimosso insieme al tweet con le accuse. Come mai?

Molti suoi fan hanno reagito consigliandole di adire a vie legali contro Netflix, mentre altri, più ragionevoli, le hanno fatto notare un paio di dettagli a suo sfavore che evidentemente le hanno consigliato di mettere fine prematuramente alla polemica. Il primo è che al limite sono le cosplayer che imitano dei personaggi coperti da copyright, su cui non possono accampare alcun diritto specifico. Inoltre la Claire della serie Netflix sarà stata sicuramente modellata sulle fattezze di una qualche attrice, che avrà anche partecipato a sessioni di motion capture, quindi per il colosso dello streaming sarebbe facilissimo dimostrare di non aver usato la sua immagine. Anche la posa, pur se molto simile, può essere semplicemente essere stata presa come reference. Del resto non è originalissima.

Per il resto vi ricordiamo che Resident Evil: Infinite Darkness uscirà nel 2021 in esclusiva su Netflix.