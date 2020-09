Resident Evil: Infinite Darkness annunciato come serie TV Netflix, nuovi concept art

Resident Evil: Infinite Darkness è spuntato a sorpresa come nuova serie TV a episodi prodotta da Netflix, presentato poi in maniera ufficiale e più dettagliata durante il panel Capcom al TGS 2020, con nuovi concept art emersi in rete.

Dopo il trailer trapelato ieri e prontamente rimosso, vediamo dunque alcune immagini che non sono tratte direttamente da quello che dovrebbe essere il vero e proprio film in computer grafica ma che rappresentano concept art e studi vari, che se non altro danno qualche idea sul character design e sulla costruzione delle ambientazioni e delle atmosfere della serie.

Veniamo peraltro a sapere che la produzione non è effettuata direttamente all'interno di Capcom, ma a quanto pare è stata affidata a un team separato in Cina, in base a quanto riferito dall'utente Twitter "Made in Heaven". Non sappiamo precisamente chi siano gli autori della grafica e delle parti artistiche e tecniche della serie in CGI, dunque, ma restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni.

Non è facile dedurre grandi cose da queste nuove immagini: viene ribadita la presenza di Leon S. Kennedy e Claire Redfield e peraltro si può notare come quest'ultima sembra sia presa dal modello presente in Resident Evil: Revelations 2 più che in Resident Evil 2, cosa che potrebbe anche suggerire qualcosa sulla collocazione temporale del film, probabilmente successiva al secondo capitolo e più vicina a Revelations 2, che si posiziona più avanti nel tempo.

Nel frattempo, potete approfondire un po' la conoscenza di questa nuova produzione seguendo le nostre prime riflessioni su Resident Evil: Infinite Darkness.