Resident Evil Infinite Darkness: un trailer presenta il film in CGI di Netflix

Netflix ha presentato a sorpresa il trailer di Resident Evil Infinite Darkness, la nuova serie in CG dedicata ai videogiochi horror di Capcom. Il filmato, di circa un minuto, è stato presentato sul canale portoghese del celebre servizio di straming.

Nel trailer si vede la protagonista avvicinarsi ad una casa isolata, con ovviamente ululati in sottofondo e la nebbia a rendere il tutto ancora più cupo. Lo stile dei protagonisti assomiglia molto a quello dei videogiochi, nonostante la storia dovrebbe essere originale.

La protagonista, che assomiglia a Claire Redfield, si addentra all'interno di questa casa isolata, torcia in pugno. Un rumore la distrae, ma in questo modo può vedere una serie di fialette rotte. Il logo di Resident Evil Infinite Darkness spezza l'azione, che poi si riempie di zombie aggressivi. E spari. Poi, però, possiamo anche vedere che ad un certo punto torna Leon S. Kennedy, protagonista tra le altre cose del quarto capitolo.

Noi parliamo di film, ma in realtà potrebbe anche trattarsi di una nuova serie TV. La data d'uscita dovrebbe essere il 2021. Nulla d'altro, infatti, viene spiegato e veniamo lasciati in sospeso e con l'acquolina in bocca. Di cosa si tratta precisamente? Restate con noi per sapere tutte le novità di Resident Evil Infinite Darkness.