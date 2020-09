The Initiative: il gioco per Xbox Series X è "molto migliorato" negli ultimi mesi

Il misterioso gioco per Xbox Series X e S di The Initiative, il super team costruito da Microsoft per creare nuove esperienza tripla A, è già nelle mani di alcuni speciali tester. Durante una delle ultime sessioni di prova hanno trovato il gioco "molto migliorato" rispetto ad alcuni mesi fa.

Il simpatico siparietto l'ha regalato Drew Murray, il design director di The Initiative. Per chi non conoscesse questo team, sappia che è stato formato da veterani del settore il cui obiettivo è creare nuovi Tripla A, anche grazie al supporto di Microsoft. Murray, per esempio, al suo attivo ha giochi come Ratchet & Clank, Resistance e Sunset Overdrive.

Su Twitter, Murray ha postato la foto della figlia con un pad di Xbox in mano e un paio di cuffie da gaming. La ragazzina ha una faccia concentrata, mentre è intenta a giocare al misterioso gioco che il padre e i colleghi stanno producendo da mesi. Ancora non si sa che tipo di gioco sia, sappiamo solamente che i lavori procedono bene. O almeno, questo è quello che pensa la piccolina.

"Stava facendo fatica ad addormentarsi ed ero di buon umore, per questo motivo l'ho portata di sopra sulle mie spalle e le ho fatto giocare il gioco di The Initiative per Xbox per un'ora. Erano diversi mesi che non lo provava e l'ha trovato molto migliorato."

Adesso, però, anche noi vogliamo sapere qualche cosa in più su questo gioco. Di cosa pensate si tratti?

She was struggling to sleep and I was in a good mood, so I carried her upstairs on my back and let her play the @TheInitiative @Xbox game for an hour. It's been a few months since she last played and she says it's gotten a lot better y'all. #gamedev #dadlife #playtest pic.twitter.com/pmvhfljegy