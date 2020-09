Fortnite X BTS: un video rivive il concerto del fenomeno K-pop

Nella serata di ieri i BTS, il gruppo K-pop divenuto un vero e proprio fenomeno mondiale, hanno tenuto un concerto-evento chiamato Fortnite X BTS. Il video pubblicato in cima alla news ci consente di rivivere in differita questo avvenimento in grado di richiamare centinaia di migliaia di giocatori sui server del battle royale di Epic Games.

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere: anche Travis Scott, per esempio, ha tenuto un concerto in Fortnite. Nel battle royale di Epic Games hanno persino trasmesso dei film come Inception.

In questo caso è toccato ai Bangtan Boys occupare Fortnite per qualche minuto con le loro canzoni. Per chi non li conoscesse i BTS sono una boy band sudcoreana formata nel 2003. Grazie al singolo Mic Drop sono stati in grado di sfondare negli USA e da quel momento sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale. Dynamite è il loro primo single in lingua inglese.

Cosa ne pensate di queste iniziative? E dei BTS? Nel caso, per un periodo limitato, sono disponibili nello store di Fortnite emote e altro ancora dei BTS.