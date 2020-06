Fortnite: nel Party Reale arriva la serata film, si comincia con Inception

Epic Games ha annunciato la serata film per il Party Reale di Fortnite, con opere di Christoper Nolan, regista che pare avere un ottimo rapporto con Sweeney e soci. Il primo film a essere proiettato in Italia venerdì 26 giugno, alle ore 11:00 e alle ore 23:00, sarà Inception. In altri paesi invece potranno vedere Batman Begins o The Prestige.

L'iniziativa prevede che gli interi film siano visibili all'interno del Party Reale di Fortnite. È una specie di drive-in, ma in linea con la tecnologia e il pubblico del 2020. Di fatto a essere interessante non è solo il film, ma l'evento in sé, che è qualcosa di davvero innovativo nel modo in cui propone la fruizione di un'opera cinematografica e chiede di sfruttare uno spazio virtuale.

Get ready for Movie Nite at Party Royale 🍿

This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!

Check out showtimes and what's playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2