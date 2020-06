Fortnite, nuovo concerto con Diplo, Noah Cyrus e Young Thug: data e orari

Cosa c'è di meglio di un nuovo concerto su Fortnite per dare una marcia in più all'estate 2020? Difatti gli sviluppatori di Epic Games lo hanno già programmato. "Programmato" è forse riduttivo: si terrà questo fine settimana e noi vi informiamo circa data e orari in questo pratico articolo.

Ospiti del nuovo concerto live su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 saranno Diplo, Noah Cyrus e Young Thug. Una presentazione minimalista degli artisti in questione, prima di continuare. Diplo, pseudonimo di Thomas Wesley Pentz, è un disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense. Noah Lindsey Cyrus è un'attrice, cantante, doppiatrice e attivista statunitense; da ultimo Young Thug, pseudonimo di Jeffery Lamar Williams, è a sua volta un rapper, cantante e produttore discografico statunitense. Ok, non sarà Travis Scott, ma c'è davvero tanta carne la fuoco.

La data da tenere presente per l'evento principale è questo venerdì 26 giugno 2020, quando l'evento avrà luogo alle ore 03:00 del mattino (orario italiano locale). Difficile goderselo nel nostro paese, difatti il lunedì successivo verrà proposta una replica: segnate sul calendario il 29 giugno 2020 alle ore 18:00 (sempre orario italiano locale). Volendo potrete entrare nella modalità di gioco anche dopo l'orario di inizio, ma chiaramente seguirete il concerto solo da quel punto in poi e fino alla sua conclusione.

Dal 3 luglio 2020 in poi gli sviluppatori di Epic Games andranno in vacanza, ma comunque nuovi aggiornamenti verranno programmati per tempo. Oh, un ultimo appunto: in occasione del concerto di Diplo, Noah Cyrus e Young Thug Epic Games riproporrà nel negozio di gioco a pagamento alcuni contenuti a tema Far West, come Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita notturna. Ottima occasione per recuperarli, in caso: per esempio Mortafiamma non si faceva rivedere dallo scorso Halloween 2019.