Minecraft: Nether Update disponibile, trailer di presentazione

Minecraft si aggiorna oggi con il Nether Update, un'aggiunta di grande importanza per l'universo del celebre gioco Mojang che si espande, in questa occasione, con diverse nuove ambientazioni contenenti ulteriori creature, materiali e oggetti, come vediamo anche nel trailer di presentazione.

Come abbiamo riportato lo scorso fine settimana, il Nether Update è disponibile in forma ufficiale da oggi, 23 giugno 2020, sulle varie versioni Bedrock di Minecraft. L'elemento centrale di questa espansione è costituito dal Nether, che diventa in questo modo uno degli elementi fondamentali del crafting di Minecraft, ma ci sono anche nuove ambientazioni come deserti, rovine del Nether, foreste cremisi e altro.

Il trailer riportato qui sopra ha carattere "narrativo", per così dire, dunque mostra solo parzialmente le novità aggiunte con questo update concentrandosi appunto sul Nether, ma ci sono in verità numerose altre caratteristiche in questo update come ambientazioni, materiali, nemici e oggetti. Si tratta di una delle aggiunte più consistenti al gioco Mojang da diversi mesi a questa parte.

Vediamo dunque quali nuovi contenuti verranno aggiunti con il Nether Update di Minecraft: