Minecraft Dungeons batte Minecraft: è il gioco più popolare su Xbox Game Pass

Minecraft Dungeons ha battuto Minecraft su Xbox One, diventando il gioco più popolare su Xbox Game Pass. Non solo: anche la versione standard a pagamento è prima nella classifica di vendita della console Microsoft.

Parliamo insomma di un debutto straordinario per il titolo targato Mojang, nonostante voti solo moderatamente buoni e qualche perplessità di troppo, come quelle che abbiamo descritto nella nostra recensione di Minecraft Dungeons.

Insomma, nonostante una struttura fortemente orientata ai DLC (il primo arriverà a luglio), sembra che questo curioso esperimento in stile dungeon crawler abbia avuto successo e possa costruire delle basi solide per il futuro.

Fatti strada combattendo in una nuovissima ed entusiasmante avventura ispirata ai classici dungeon crawler e ambientata nell'universo di Minecraft!

Possono giocare insieme fino a quattro amici, oppure puoi affrontare i dungeon in solitaria. Supera livelli tutti diversi, pieni di azione e di tesori, per riuscire nella tua epica missione: salvare gli abitanti del villaggio e sconfiggere l'Arci-abitore!

