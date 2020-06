PlayStation Store, offerte del 5 giugno 2020

È di nuovo periodo di Days of Play su PlayStation Store: le nuove offerte, valide fino al 18 giugno, includono davvero una grande quantità di titoli, con tanti prodotti che non avevamo mai visto scontati, che è possibile portarsi a casa a cifre decisamente interessanti. Abbiamo dunque cercato di effettuare una selezione che mettesse insieme la convenienza assoluta e la "rarità" delle promozioni, dando la precedenza a quei giochi che non si vedono spesso protagonisti di iniziative del genere o che sono usciti davvero da poco e si trovano dunque alla prima riduzione di prezzo.

DOOM Eternal Secondo sconto in assoluto e prezzo più basso di sempre per DOOM Eternal (44,99 euro anziché 69,99), il nuovo episodio della celebre serie sparatutto sviluppata da id Software, che ci mette nuovamente nei panni del DOOM Slayer per una nuova, sanguinolenta missione. Le orde demoniache che avevamo già affrontato nel precedente capitolo sono infatti approdate sul pianeta Terra ed è lì che dovremo portare lo scontro, attingendo a un arsenale rinnovato, ancora più devastante, e a strumenti inediti come il rampino: un dispositivo che consente di coprire ampie distanze in pochi istanti e agganciare persino i nemici, così da poterli centrare con un colpo a bruciapelo.

Resident Evil 3 Primo, forte sconto per Resident Evil 3 (39,99 euro anziché 59,99), nuovo remake di casa Capcom che reinterpreta in questo caso il terzo episodio, pubblicato originariamente nel 1999. La storia che viene raccontata, con un taglio cinematografico di grande impatto, è quella di Jill Valentine, apparentemente l'ultima agente STARS ancora viva a Raccoon City durante la terribile invasione di zombie che si svolge in parallelo con gli eventi di Resident Evil 2. Non ci sono però soltanto i morti viventi a braccare la ragazza, ma anche un'enorme e inarrestabile creatura che risponde al nome di Nemesis e che irrompe sulla scena costringendoci di volta in volta a fuggire o ad affrontarla, consapevoli che la fermeremo solo per qualche minuto.

Dreams Dreams (29,99 euro anziché 39,99) torna con la promozione Days of Play al prezzo dell'accesso anticipato, fornendo anche agli scettici una nuova occasione per entrare in possesso del potente e versatile pacchetto realizzato da Media Molecule. Come certamente saprete, l'esperienza offerta include una breve campagna dimostrativa, Il Sogno di Art, ma si pone in generale come un laboratorio creativo con cui plasmare qualsiasi tipo di progetto, dai giochi ai cortometraggi. In giro ci sono innumerevoli esempi della straordinaria efficacia di questo set di strumenti, che mette davvero nelle vostre mani la possibilità di creare titoli di sorprendente qualità, che in futuro potranno anche essere distribuiti.

Persona 5 Royal Protagonista della sua prima promozione, Persona 5 Royal (44,99 euro anziché 59,99) è l'edizione arricchita e migliorata del già fenomenale RPG targato Atlus, senza dubbio una delle produzioni giapponesi più interessanti degli ultimi anni. La trama ruota attorno a un manipolo di studenti dotati di abilità speciali, che nottetempo indossano la maschera dei Phantom Thieves ed entrano nell'animo delle persone per sconfiggere i loro lati oscuri. Queste missioni, man mano più complesse e pericolose, si alternano a fasi di vita quotidiana fra scuola e passeggiate in città, interazione con altri personaggi e vicende che vale senz'altro la pena di vivere. La versione Royal vanta non solo una serie di miglioramenti e aggiunte, ma anche la localizzazione dei dialoghi in italiano.

Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice (45,49 euro anziché 69,99) non finisce spesso in promozione e mai al di sotto di questo prezzo, dunque anche questa è un'occasione da prendere al volo se stavate aspettando uno sconto sull'eccellente action game di From Software ambientato nel medioevo giapponese. Protagonista del gioco è il Lupo, un orfano addestrato per diventare un letale shinobi ma che un giorno viene sconfitto mentre cerca di proteggere il suo signore feudale, perdendo un braccio nello scontro. Sopravvissuto alla battaglia, viene curato ed equipaggiato con un arto sintetico che gli conferisce ulteriori abilità, fondamentali per affrontare le straordinarie minacce che gli si parano di fronte nel tentativo di salvare l'uomo che aveva il compito di proteggere da un esercito di creature demoniache.

Metro Exodus Prezzo più basso di sempre per Metro Exodus (15,99 euro anziché 39,99), ultimo episodio della serie sviluppata da 4A Games e ambientata nel futuro post-apocalittico descritto nei romanzi dello scrittore russo Dmitry Glikhovsky. Dopo gli eventi dei primi due capitoli, Artyom e i suoi compagni decidono di uscire dalle gallerie e sfidare i mutanti che vivono in superficie per salire su di un treno che potrebbe portarli finalmente in un luogo sicuro. La missione non sarà ovviamente semplice e dovremo confrontarci con tanti rischi e insidie, provenienti anche da altre fazioni di sopravvissuti, all'interno di uno scenario ampio in cui dar vita a furiosi combattimenti. Diverse le novità sul fronte del gameplay, in particolare per quanto concerne le scelte e il crafting, entrambi aspetti arricchiti rispetto al passato.