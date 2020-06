eFootball PES 2020, provato il DLC dedicato a UEFA EURO 2020

Mentre i campionati di mezzo mondo provano timidamente a ripartire dopo lo stop forzato di questi mesi, UEFA EURO 2020 come saprete non si disputerà. Al di là dell'esigenza di portare a termine le varie competizioni a livello nazionale nel poco tempo disponibile a fine stagione, sarebbe infatti stato da sconsiderati far disputare gli Europei di calcio in quella che per giunta era stata organizzata come la prima edizione itinerante per il Vecchio Continente. Se nel mondo reale dunque l'appuntamento è rimandato al 2021, in quello virtuale grazie a eFootball PES 2020 il discorso cambia radicalmente. Dopo avere ospitato poche settimane fa UEFA eEuro 2020, competizione esport ufficiale che tra l'altro ha visto trionfare proprio l'Italia, il gioco di calcio targato Konami si è arricchito da poche ore con un DLC gratuito, dedicato agli Europei così come si sarebbero dovuti disputare nella realtà. Da patiti di calcio in astinenza ci siamo ovviamente fiondati anche noi a scaricare il pacchetto dati 7.0, con il quale è possibile disputare UEFA EURO 2020 in eFootball PES 2020 godendo della grafica del torneo e dei suoi gruppi ufficiali già sorteggiati da tempo. Dopo una finale persa con la Francia che ancora brucia, ecco il resoconto della serata.

Una nuova modalità, ma non solo L'arrivo del DLC dedicato a UEFA EURO 2020 vuole soprattutto dire che l'intera manifestazione può essere disputata attraverso una modalità apposita, inserita dagli sviluppatori nella sezione Coppe già presente in eFootball PES 2020. Una volta effettuato l'accesso all'area dedicata agli Europei, ci viene chiesto di scegliere una tra le cinquantacinque nazionali UEFA che Konami ha aggiornato all'interno del gioco, mettendo quindi a nostra disposizione anche quelle non qualificate rispetto alle ventiquattro ufficialmente coinvolte nel torneo. Una volta selezionata la squadra da controllare, bisogna giocare la fase a gironi più quella a scontri diretti partendo dagli ottavi, seguendo la formula che l'organo amministrativo del calcio europeo aveva previsto per questa edizione. La partita inaugurale avrebbe infatti dovuto disputarsi a Roma presso lo Stadio Olimpico, riprodotto all'interno di eFootball PES 2020 con tanto di dialoghi aggiuntivi dei telecronisti Fabio Caressa e Luca Marchegiani per presentare a dovere la competizione. Dei dodici stadi in giro per l'Europa dove le partite dovevano disputarsi, il DLC dedicato a UEFA EURO 2020 ne include però solo cinque: oltre a quello già citato troviamo infatti l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, lo Stadio di San Pietroburgo, la Johan Cruijff Arena di Amsterdam e il Wembley Stadium di Londra, luogo dedicato alle fasi finali del torneo. A parte l'aggiunta della nuova modalità principale, Konami ha fatto sapere di avere ancora in programma l'arrivo di giocatori in evidenza e Matchday dedicati a UEFA EURO 2020. Saranno inoltre organizzati eventi a tema interni a eFootball PES 2020, i cui dettagli verranno però comunicati nelle prossime settimane. Gli Europei sono inoltre stati inseriti nelle altre modalità del gioco, compresa la Master League. Trattandosi di un pacchetto di soli dati, il DLC dedicato agli Europei non va ad alterare le dinamiche di gioco evidenziate a suo tempo nella recensione di eFootball PES 2020, con la quale, ricordiamo, abbiamo promosso a pieni voti l'ultima fatica di Konami.