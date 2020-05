PES 2020, la nazionale italiana è Campione d'Europa

La nazionale italiana di PES 2020 si è laureata Campione di UEFA eEuro 2020. In serata gli azzurri si sono imposto sulla Serbia e hanno vinto la competizione esport ufficiale UEFA. Gli azzurri si sono imposti in una intensa due giorni di partite che li hanno visti scontrarsi con le migliori 16 nazionali del continente.

Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu sono riusciti nell'impresa battendo la fortissima nazionale della Serbia, lo scoglio da superare sin dalle fasi a gironi.

Le due finaliste, infatti, nella giornata di sabato si sono giocate la qualificazione nel girone B del torneo e poi si sono trovate direttamente in finale. Il percorso degli azzurri non è stato, però, dei più semplici, anzi. La semifinale contro la Francia si è decisa ai rigori. L'errore decisivo è stato un cucchiaio francese parato facilmente da Donnarumma, che ha condannato i transalpini alla sconfitta e ci ha consentito di giocare la partita più importante del torneo.

La finale è stata al meglio delle 5 partite, ma in questo caso non è stato necessario arrivare a giocarsi la bella: i nostri ragazzi si sono imposti per 3 match a 1, laureandosi Campioni d'Europa e portandosi a casa un montepremi da 40mila euro.

Complimenti a tutti!