The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate, in video tutti i miglioramenti

In un nuovo video della The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate è possibile ammirare i tanti miglioramenti che è possibile ottenere installando questa mod. Creata da Halk Hogan, la The Witcher 3 HD Reworked è arrivata alla versione 11.0, ma presto, come possiamo vedere dal video postato qui sopra, otterrà un ulteriore update.

The Witcher 3: Wild Hunt ha appena compiuto 5 anni, ma resta un gioco estremamente piacevole da osservare. Grazie a mod quali la The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate è possibile preservare lo stile originale migliorando però diversi aspetti chiave, come le texture di tutte le superfici e rilavorando i modelli poligonali.

La versione 12 si concentra principalmente sui personaggi non giocanti, migliorando il loro aspetto e elevando la qualità dei loro dettagli. In questo modo Halk Hogan va a completare i lavori precedenti, incentrati principalmente sugli ambienti.

Al momento non c'è una data di pubblicazione di questa nuova versione della The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate. Nel frattempo potete dare un'occhiata e scaricare la validissima versione 11, di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa.

Vi sembra promettente questa nuova versione del gioco?