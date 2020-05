The Witcher 3: Wild Hunt compie cinque anni, l'intera serie in offerta su GOG

The Witcher 3: Wild Hunt ha già cinque anni. Per festeggiare l'anniversario del suo gioco di maggior successo, nonché quello che l'ha fatta diventare un nome preminente sulla scena mondiale dello sviluppo di videogiochi, CD Projekt ha messo in offerta l'intera serie nel suo negozio digitale, GOG, rendendo l'ingresso nel mondo di Geralt di Rivia particolarmente conveniente.

Chi fosse interessato a conoscere questa grande serie dalle sue origini, può quindi acquistare The Witcher: Enhanced Edition per 1,39€ invece di 8,99€, quindi passare a The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition a 2,69€ invece di 17,99€ per arrivare a The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition a 14,99€ invece di 49,99€. Tra gli altri titoli in sconto ci sono il più recente Thronebreaker: The Witcher Tales a 9,99€ invece di 19,99€, il gioco da tavolo virtuale The Witcher Adventure Game a 1,49€ invece di 9,99€ e il oncerto Video Game Show a 5€ invece di 9,99€.

Per tutte le offerte, andate direttamente su GOG. Vi ricordiamo anche che The Witcher 3 è stato recentemente lanciato sull'Epic Games Store a ben un centesimo in meno del prezzo di GOG.