Animal Crossing: New Horizons, codici e modelli a tema Tomb Raider direttamente da Square Enix

Cosa hanno in comune Animal Crossing: New Horizons e il franchise di Tomb Raider? Tecnicamente nulla, in pratica adesso almeno l'abbigliamento. Merito dell'iniziativa di Square Enix, che ha deciso di condividere alcuni modelli molto simpatici con l'intera community.

Di solito sono proprio i giocatori a realizzare modelli per i vestiti di Animal Crossing: New Horizons, basati sul mondo di anime, manga e serie TV; uno degli ultimi esempi è quello di Trunks di Dragon Ball Z. Questa è una delle prime volte, però, che interviene direttamente un publisher, e i risultati sono anche notevoli: guardate la Lara Croft che ha invaso l'isola di questo giocatore, ad esempio.

Square Enix ha creato tre diversi modelli per vestire il proprio Abitante come la protagonista di Tomb Raider. Ve li riportiamo qui di seguito, uno dopo l'altro: dopodiché non dovrete fare altro che riscattarli per sbloccare i relativi costumi.

Per fare ciò vi basterà recarvi presso la bottega delle sorelle Ago e Filo e interagire con il monitor in fondo al locale; da qui dovrete effettuare il collegamento a Nintendo Switch Online (serve una sottoscrizione attualmente attiva) e digitare il codice manualmente. Se credete che a tema Animal Crossing sia tutto per oggi, aspettate di dare un'occhiata all'isola che celebra Danny DeVito.