Animal Crossing: New Horizons, giocatore trasforma la sua isola in Danny DeVito

Ne abbiamo viste davvero tante fino ad oggi su Animal Crossing: New Horizons, ma non avremmo mai creduto di vedere anche questa: un giocatore ha trasformato la sua isola in Danny DeVito. O per essere meglio precisi: ha sfruttato il profondo editor messo a disposizione da Nintendo per modificare la geografia dell'intera mappa di gioco, facendola assomigliare così al bel faccione sorridente di Danny DeVito.

Il genio del giorno è l'utente Reddit B4SSOON, ed è inutile dire come già in fase di progettazione abbia attirato l'attenzione di gran parte della community di Animal Crossing: New Horizons. Ora la sua isola è ufficialmente conclusa e celebra in tutto e per tutto Danny DeVito. "Ma quanto tempo ci ha messo a modificarla in modo così fedele?" potreste chiedervi; neppure il giocatore saprebbe rispondervi, dato che ha commentato questo quesito affermando di aver perso il conto delle ore impiegate. C'è chi si diverte così, e chi invece preferisce clonare biglietti miglia di Tom Nook all'infinito.

Già in passato altri giocatori avevano tentato qualcosa di simile, come quello che aveva celebrato Blatero modificando tutta l'isola in suo onore; ma di certo la soluzione a tema Danny DeVito è... originale. A completare il tutto, l'abitante principale dell'isola si chiama Ravioli. Ah, l'Italia.

Eccovi il video che mostra l'isola dall'alto, potrete chiaramente scorgere il riferimento a Danny DeVito; tra i suoi ultimi film e programmi televisivi vanno citati almeno Dumbo e Jumanji: The Next Level.