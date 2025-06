Le voci su un nuovo Animal Crossing aumentano dopo un post di Nintendo of America

Il post di Nintendo of America presenta una scenetta da Animal Crossing che replica alcune delle animazioni tipiche del canale YouTube "LoFi Girl" ma all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Potete vedere il messaggio qui sotto e, di per sé, non dice praticamente nulla: si rifà al filone di " LoFi Girl ", che raccoglie una quantità di tracce strumentali caratterizzate da atmosfere rilassanti anche grazie alle animazioni utilizzate.

È evidente che c'è una gran voglia di un nuovo Animal Crossing in giro, nonostante New Horizons continui ad essere un notevole successo per Nintendo e sia stato trasportato anche su Nintendo Switch 2, considerando anche come le voci su un nuovo capitolo siano incrementate dalla pubblicazione di un semplice post da parte di Nintendo of America .

LoFi Animal Crossing

Il messaggio visibile qui sotto riporta semplicemente "Vibing", ovvero "rilassarsi", o "essere in sintonia", e forse non ha alcun significato nascosto dietro alla semplice volontà di fare un rimando simpatico a quello che è diventato una sorta di meme globale, ma ci sono elementi che lo inseriscono in una prospettiva particolare.



Principalmente, il fatto che nei giorni scorsi sia già emersa una voce di corridoio su un possibile nuovo Animal Crossing, che potrebbe rappresentare la grande sorpresa di un presunto Nintendo Direct in arrivo a luglio, cosa che può facilmente collegarsi a questo post per generare ulteriore hype (immaginario, per il momento).

In effetti, Animal Crossing: New Horizons risale ormai a più di cinque anni fa e potrebbe essere giunto il momento di un nuovo capitolo, sebbene si tratti di una serie che tende a cadenzare i giochi in maniera distante uno dall'altro.

D'altra parte, New Horizons ha ricevuto un nuovo aggiornamento su Nintendo Switch 2 proprio al lancio della console, e probabilmente ha ancora molta strada da fare davanti, dunque limitiamoci a considerare queste come semplici speculazioni.