La classifica giapponese incorona Animal Crossing: New Horizons come il gioco più venduto di sempre

Con i suoi quasi 8 milioni di copie, Animal Crossing: New Horizons è il gioco più venduto di sempre in Giappone in formato fisico: lo rivela l'ultima classifica giapponese, che aggiorna i dati relativi al titolo uscito nel 2020 su Nintendo Switch.

[NSW] Super Mario Party Jamboree - 95,817 (701,543) [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake - 54,924 (856,583) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 25,537 (6,122,159) [NSW] Minecraft - 17,985 (3,721,540) [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 14,964 (338,468) [NSW] Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica - 14,893 (126,143) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 13,742 (5,650,315) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 13,563 (7,992,807) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 12,330 (1,188,938) [NSW] Nintendo Switch Sports - 11,678 (1,490,094)

Come si può vedere, la top 10 non include grandi sorprese: Super Mario Party Jamboree mantiene la vetta, seguito da Dragon Quest 3 HD-2D Remake e da Mario Kart 8 Deluxe. In generale si tratta di un vero e proprio monopolio Nintendo.