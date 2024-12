Il più recente leak di Nintendo Switch 2 diventa sempre più credibile

Cosa sappiamo del leak di Nintendo Switch 2

Parliamo dell'utente Reddit NextHandheld, il quale ha parlato con The Verge. La testata ha infatti affermato: "Ho ora visto e sentito a sufficienza per pensare che possano essere legittimi". Quali sono i dettagli confermati da questo leak?

NextHandheld è stata in grado di mostrare a The Verge due foto di un possibile dock per Switch 2 e una dell'interno di una possibile guida di inserimento per controller (con i loghi di certificazione e i contatti in rame esposti), che mostra anche una base metallica a forma di U.

Il dock presentava lo stesso logo di Nintendo Switch ma con un 2 incluso, a quanto pare confermando che Switch 2 sarà il nome ufficiale. La fonte di NextHandheld sostiene che l'annuncio della console avverrà a gennaio. L'immagine della guida di inserimento del controller conferma l'indiscrezione secondo cui i controller Joy-Con si attaccheranno magneticamente alla console, con NextHandheld che afferma che c'è un clic fisico magnetico quando vengono attaccati. C'è un grande pulsante per scollegare i controller.

Inoltre, NextHandheld sostiene che i controller avranno joystick magnetici con effetto Hall, che non contengono il materiale del sensore che si deteriora nell'attuale modello di Switch e possono essere ricalibrati facilmente. In sostanza, questo potrebbe significare la fine del drifting dei Joy-Con.

Infine, NextHandheld sostiene che Switch 2 sarà pubblicato in grigio scuro, con una versione bianca a seguire e un modello basato su un gioco Nintendo che non ha ancora ricevuto uno Switch a tema. Il leaker però ammette di non essere stato in grado di accendere la console.

Vi segnaliamo infine che Nintendo ha lanciato la pagina per fare il riepilogo annuale dell'utilizzo di Nintendo Switch nel 2024.