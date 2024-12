Nintendo ha lanciato la pagina per fare il riepilogo annuale dell'utilizzo di Nintendo Switch nel 2024

Il 2024 di Nintendo Switch

Accedendo con il vostro account Nintendo alla pagina di riepilogo, otterrete svariate informazioni davvero interessanti, come il numero di titoli giocati e le ore complessive che ci avete passato sopra.

Le icone del riepilogo annuale di Nintendo

Vi sarà anche notificato il gioco con cui avete passato più tempo nel corso dell'anno, il mese in cui avete giocato di più e i generi che avete preferito.

Interessante il fatto che, se avete avuto una certa attività con i giochi offerti con il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online, vi sarà notificata anche la console che avete emulato di più, ossia quella su cui girano i giochi che avete fruito per più tempo, come il NES o il Super Nintendo.

Il 2024 per Nintendo Switch è stato un anno di transizione, in attesa dell'annuncio di Nintendo Switch 2. Nondimeno sono usciti molti giochi che potrebbero far parte del vostro riepilogo, come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom o Balatro, tanto per citarne un paio, che potrebbero avervi catturato per ore e ore. Quindi, non vi resta che andare sulla pagina di riepilogo per scoprire le vostre carte di videogiocatori.