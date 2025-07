Nintendo Switch Online ottiene un nuovo gioco dall'epoca SNES molto particolare, gratis per gli abbonati

Come conferma anche il trailer di presentazione, la questione torna particolarmente funzionale a Nintendo Switch 2 perché il gioco risulta compatibile con la funzionalità in stile mouse dei nuovi Joy-Con , rendendo la fruizione del gioco molto più intuitiva e piacevole.

Più che un gioco vero e proprio, Mario Paint è in effetti una sorta di software per il disegno digitale, che già all'epoca richiedeva addirittura l'utilizzo del mouse per Super Nintendo, una periferica piuttosto rara e poco sfruttata ma che raggiungeva probabilmente il pieno potenziale proprio in questo particolare titolo.

Il mouse è richiesto

Uscito originariamente nel 1992, Mario Paint era stato sviluppato dal team Research & Development 1 e Intelligent Systems e si trattava di una sorta di editor di grafica raster che conteneva anche elementi di animazione, composizione musicale e un mini-gioco punta e clicca.

Queste varie esperienze erano accomunate dall'utilizzo dello specifico mouse per Super Nintendo, che all'epoca veniva venduto in bundle con il gioco in quanto obbligatorio per il suo utilizzo e rimasto uno dei pochi casi in cui tale periferica veniva sfruttata sulla console in questione.

Nel "gioco" si tratta di disegnare seguendo alcuni pattern preimpostati o in maniera libera, creare dei propri timbri personalizzati o delle semplici animazioni attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.

All'interno si trova anche una sorta di mini-gioco d'azione chiamato Gnat Attack, nel quale dobbiamo schiacciare delle mosche utilizzando il mouse, sviluppato anche per prendere confidenza con la periferica.