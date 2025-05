Nintendo Music si aggiorna con una funzione utile per usa l'app per dormire

Le novità dell'aggiornamento di Nintendo Music

L'aggiunta più importante all'interno di Nintendo Music con la patch 1.2.0 è un timer di spegnimento. In questo modo potete impostare l'app per fare in modo che smetta di riprodurre la musica a uno specifico orario.

Vediamo però tutte le novità di Nintendo Music versione 1.2.0, secondo la descrizione ufficiale di Nintendo:

È stata aggiunta la funzione sleep-timer. Con essa è possibile impostare l'ora in cui si desidera interrompere la riproduzione. È adatta all'ascolto di musica prima di andare a dormire.

Sono stati apportati i seguenti aggiornamenti alla funzione Estendi a... per un uso più pratico:

Le impostazioni di Estendi a... si applicano ora a intere playlist.



È ora possibile impostare durate di cinque o 10 minuti.



Abbiamo risolto alcuni problemi per migliorare l'esperienza dell'utente.

Ricordiamo che l'app Nintendo è disponibile tramite iOS e Android. Regolarmente aggiunge nuove tracce musicali e permette di ascoltare tante colonne sonore: è disponibile per gli abbonati di Nintendo Switch Online. Nintendo Music include anche tracce di The Legend of Zelda e recentementa ha inserito un'altra utile funzione