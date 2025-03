Nintendo Music aggiunge 31 tracce da un gioco di The Legend of Zelda e una nuova utile funzione all'app

Nintendo Music è l'app per ascoltare le colonne sonore dei videogiochi della compagnia e, anche se magari in maniera non troppo visibile, l'editore giapponese continua ad ampliare il servizio. Di base aggiunge nuove tracce, ma ora ha anche ampliato le funzionalità.

Le novità di Nintendo Music di inizio marzo

Secondo quanto indicato dall'Apple Store, la versione 1.1.0 di Nintendo Music introduce le seguenti novità:

È stata aggiunta una funzione di regolazione automatica del volume che ha lo scopo di bilanciare il volume tra i brani. È possibile disattivare questa funzione nelle Impostazioni.

Abbiamo risolto alcuni problemi per migliorare l'esperienza dell'utente.

The Legend of Zelda: A Link to the Past è il più recente gioco le cui musiche sono state aggiunte al servizio

Come potete vedere, non sono differenze enormi, ma dovrebbero rendere migliore l'esperienza di ascolto. Non tutti i brani hanno la stessa intensità, quindi una funzione per correggere il volume in automatico per adattarsi alla singola traccia è certamente molto utile, soprattutto per chi ascolta la musica con le cuffie mentre fa altro e non desidera continuare a prendere lo smartphone in mano per sistemare il volume di Nintendo Music.

Segnaliamo anche che giusto ieri sono stati aggiunti 31 brani provenienti da The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ricordiamo poi che per poter utilizzare Nintendo Music è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per la console. Con esso è incluso anche il gioco online e alcuni cataloghi di retroconsole.

Un mese fa invece Nintendo Music aveva aggiunto 36 tracce da un amato gioco di Super Mario.