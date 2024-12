Nintendo Music aggiunge 36 tracce da un amato gioco di Super Mario

Nintendo Music è uno dei più recenti servizi introdotti dalla compagnia di Kyoto all'interno del suo servizio in abbonamento per Nintendo Switch, ovvero Nintendo Switch Online. Il catalogo di tracce è stato ampliato ancora una volta.

La lista delle canzoni di Super Mario 64 aggiunte a Nintendo Music

Di seguito trovate l'elenco completo dei brani di Super Mario 64:

"It's-a Me, Mario!"

Title Theme

File Select

Peach's Letter

Opening

Bowser's Message

Peach's Castle

Toad's Message

Game Start

Main Theme

Stage Boss

Power Star

Course Clear

Star Catch Fanfare

Race Fanfare

Slider

Piranha Plant's Lullaby

Dire, Dire Docks

Correct Solution

Cool, Cool Moutain

Bowser's Road

Bowser's Theme

Bowser Clear

Powerful Mario

Big Boo's Haunt

The Merry-Go-Round

Hazy Maze Cave

Metal Mario

Lethal Lava

Game Over

The Endless Stairs

The Final Battle

Final Battle Clear

Ending

Staff Roll

Piranha Plant's Lullaby (Piano Version)

Super Mario 64

Potete ascoltare le canzoni di Nintendo Music tramite l'applicazione per smartphone e tablet, ma - come già detto - dovete essere abbonati a Nintendo Switch Online per poterla utilizzare. Dopo il download vi verrà richiesto di confermare il vostro account Nintendo per dimostrare che siete abbonati.

Ricordiamo poi che recentemente il servizio aveva aggiunto 32 nuove tracce musicali, vediamo la lista completa.