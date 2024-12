Il creatore di Dragon Quest dice che non vuole andare in pensione, mentre lo premiano per la lunga carriera

Parlando con Famitsu di recente, il settantenne ha detto che intende continuare a creare giochi. Il suo lavoro continuerà con il venturo Dragon Quest XII: The Flames of Fate, un titolo della serie che pare avrà un tono più cupo. Ricordiamo poi che è in arrivo anche Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

Le parole del creatore di Dragon Quest

Yuji Horii ha dichiarato: "Penso che continuerò a creare giochi per molto tempo... Non ho mai pensato al pensionamento. Dopo tutto, sarò sempre un game designer".

Il commento arriva in seguito a un riconoscimento ottenuto per la sua carriera, in Giappone. Horii ha vinto il Premio del Commissario per gli Affari Culturali. Lo sviluppatore ha affermato: "È stato un onore ricevere questo premio dal Commissario dell'Agenzia per gli Affari Culturali. Guardando al passato, circa 40 anni fa, i giochi erano accusati di essere responsabili di crimini ed erano ampiamente disapprovati, ma dopo tanti anni sono arrivati a essere riconosciuti come parte della cultura dal Paese. Sono profondamente commosso. Mi auguro che continuiate a sostenere l'industria dei videogiochi."

