La classifica di Steam pre-natalizia è densa di nomi famosi e i free to play sono meno del previsto

Come ogni settimana, sono disponibile le classifiche dei giochi più venduti su Steam. Possiamo vedere in modo chiaro i dati tramite SteamDB, notando le differenze tra la Top 10 che include anche i giochi gratuiti e quella che la esclude.

Prima di vedere i dati però vi ricordiamo che la classifica è stilata in base ai guadagni, non al numero di unità piazzate, anche per questo possiamo vedere che Steam Deck è in grado di rimanere in cima alla Top 10, visto che il singolo pezzo costa molto più di un videogioco.