Donkey Kong Bananza e Wild Hearts S dominano la classifica dei giochi Nintendo Switch 2 più venduti su eShop

Come da tradizione, Nintendo ha pubblicato la classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop nella settimana, mostrando il solito Donkey Kong Bananza in vetta a quella dei titoli in generale ma anche alcune sorprese interessanti.

La recente esclusiva per Nintendo Switch 2 è in vetta alla classifica "all games", senza sorprendere troppo visti gli ottimi risultati raggiunti anche nel circuito retail dei giochi fisici, ma stupiscono anche altri elementi che emergono da questa classifica, come possiamo vedere qui sotto.

All Games:

Donkey Kong Bananza Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Upgrade Pack Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Mario Kart World Cyberpunk 2077 WWE 2K25 No Man's Sky Zelda: Tears of the Kingdom Upgrade Pack Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition WWE 2K25 The Bloodline Edition Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Wild Hearts S Zelda: Breath of the Wild Upgrade Pack Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition

Notevole anche il fatto che Super Mario Party Jamboree occupi contemporaneamente la seconda e terza posizione, attraverso l'upgrade pack e il titolo completo, a dimostrazione del grande successo del party game in questione.