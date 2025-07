Donkey Kong Bananza: le folli creazioni degli utenti con la modalità DK Artist

La modalità DK Artist di Donkey Kong Bananza è stata presentata nel Nintendo Direct pubblicato poco prima del gioco, nel filmato che ha chiarito, non fossero state ancora palesi (e per molti non lo erano, in effetti), le ambizioni dell'ultima avventura dell'ex antagonista di Super Mario. Agli appassionati Nintendo più maturi sarà subito tornato in mente il faccione baffuto all'inizio di Super Mario 64, quel viso che era possibile toccare, deformare e solleticare in tutta la sua gloria poligonale. Se avete superato i trent'anni e giocate con le console di Nintendo fin dall'infanzia, probabilmente vi sarete divertiti anche voi a stirare le orecchie di Mario, ad allungargli il naso, a spalmargli la faccia in verticale. A prima vista, DK Artist ci è sembrato un incrocio tra quello storico divertissement e un software più strutturato come Mario Paint per Super Nintendo. Coerentemente alla tematica centrale dell'avventura, che nella distruzione e deformazione delle superfici trova la sua vocazione, DK Artist vi presenta un blocco di roccia da plasmare. Che non parte da una struttura vuota, ma da una "scultura" già formata, che rappresenta un elemento del gioco: che sia il viso di Donkey Kong, un insieme di banane o una mela, da quel blocco potete iniziare a dare sfogo alla vostra creatività. A DK Artist si accede premendo "+" dallo schermo del titolo di Donkey Kong Bananza Come abbiamo scritto nella recensione di Donkey Kong Bananza, non è una modalità facile da utilizzare. Anzi, richiede molta dedizione ed è l'unica, insieme al multiplayer cooperativo, a sfruttare seriamente il Joy-Con a mo' di mouse. Ecco come accedervi, e le sue potenzialità.

Il Joy-Con scalpello A DK Artist si accede dallo schermo del titolo di Donkey Kong Bananza, prima di iniziare il gioco vero e proprio, tenendo premuto il pulsante "+". In questa modalità è fondamentale l'utilizzo di due Joy-Con come sistema di controllo, come l'opera prodigamente vi ricorda. Sulla sinistra potete vedere alcuni degli strumenti di DK Artist La prima scelta da effettuare, prima di inoltrarsi "nell'atto creativo", riguarda la mano dominante. I mancini possono scegliere quale Joy-Con 2 adibire alla funzione, ponendo la sua base su una superficie. L'altro vi servirà per selezionare le varie opzioni (relative a strumenti e colori, ad esempio), ad allontanare l'inquadratura, a inserire effetti sullo sfondo e va impugnato normalmente, quindi col pollice sul Control Stick e il lato lungo del pad sul palmo della mano.

Niente galleria La prima cosa che si nota, avviando DK Artist, è l'impossibilità di scegliere la vostra "roccia di partenza" da una galleria. Il gioco decide per voi la scultura da colorare e scolpire: come dicevamo prima, può capitarvi il volto del gorilla, una mela o altri elementi tratti dal gioco. More DK artist creations of mine

More DK artist creations of mine

I peggiori sospetti trovano conferma poco dopo. L'assenza della galleria implica proprio ciò che suggerisce: è impossibile salvare le proprie creazioni all'interno di Donkey Kong Bananza e ciò, di per sé, obbliga ad approcciare DK Artist come un fugace passatempo. Per essere precisi, si può salvare una singola opera e caricarla in un successivo momento, ma è impossibile memorizzarne due in contemporanea. Considerando quanto tempo richiede ottenere dei risultati soddisfacenti, è piuttosto fastidioso che sia stata negata questa possibilità, anche se, in effetti, si può aggirare la situazione semplicemente fotografando la propria scultura, memorizzandola in quel modo, con tutti i compromessi del caso. L'altro "limite" di DK Artist, sempre che così si voglia definire, sta nell'impossibilità di partire da un blocco di pietra "vergine". Si inizia sempre da una roccia già scolpita, che si può modificare a piacimento.

Dipingere, levigare, scolpire I più piccoli potranno divertirsi a usare DK Artist come un software di colorazione tridimensionale, quindi una specie di Mario Paint 3D, attraverso lo strumento pennello. In questo modo, il gioco vi consente di dipingere la scultura col Joy-Con-Mouse, con un grado di precisione e dinamicità invero piuttosto basso, ma con la possibilità (almeno quella) di cambiare colore. È fondamentale, ovviamente, ruotare la scultura con l'altro Joy-Con. D'oh

Al pennello di aggiungono altri strumenti prettamente scultorei, che costituiscono il cuore dell'esperienza. Una specie di scalpello consente di asportare parte della roccia. Uno, che agisce in maniera opposta, permette invece di accumularla, generando protrusioni qua e là. Infine, c'è lo strumento più raffinato, con cui potete levigare la struttura, donandogli una forma più armonica e arrotondata. È molto, molto complicato scolpire dei volumi soddisfacenti, anche avendo talento grafico e artistico. Non solo: richiede anche diverso tempo. La facoltà di ingrandire e allontanare l'inquadratura facilita le operazioni, ma non si ha mai la sensazione di avere il pieno controllo della situazione. Sembra di utilizzare blocchi di pongo, ma che non è possibile scalfire o levigare nel dettaglio.