Donkey Kong Bananza è un sequel o un prequel? E chi è Pauline?

Avvertimento SPOILER: l'articolo contiene anticipazioni su Donkey Kong Bananza. Se non avete terminato il gioco, continuate a vostro rischio e pericolo.

Se pensavate che l'unica linea temporale da capogiro all'interno del mondo Nintendo fosse quella di The Legend of Zelda, be', forse è arrivato il momento di ricredervi.

Donkey Kong Bananza è uscito da più di due settimane, a nostro parere è un gioco bellissimo e uno dei miglior platform 3D mai realizzati (voleste approfondire, ecco la recensione), ma se pensavate o speravate che potesse fare chiarezza sulla storia di Donkey Kong e Super Mario, be', non è successo. Anzi, è successo l'esatto contrario.

Partiamo dal presupposto che il rapporto tra Donkey Kong, Cranky Kong, Super Mario e Pauline non è mai stato ufficializzato e che lo stesso Super Mario Odyssey non aveva fatto granché per agevolare la questione. Per tanti anni, con la notevole eccezione dei crossover in stile Mario Kart e degli episodi della serie Mario vs. Donkey Kong, gli universi dell'idraulico e del gorilla sono stati ben separati, esistenti su dimensioni idealmente comunicanti, ma parallele.

Attenti gli SPOILER sul finale di Donkey Kong Bananza, questo articolo ne è pieno!

Il momento maggiormente catartico di Super Mario Odyssey è a New Donk City la cui sindaca Pauline, personaggio tornato alla ribalta proprio grazie a quest'opera, altri non è che la donzella "rapita da un gorilla" (come lei stessa ammette) tanti anni prima. Degli eventi narrati nell'arcade Donkey Kong del 1981, che ha originato sia Donkey Kong sia Super Mario, ai tempi Jumpman.

In un certo senso, Super Mario Odyssey quindi ha "ricollegato" le due serie, un'unione ulteriormente corroborata da Super Mario Bros. Il Film. Quindi, come può la piccola Pauline essere andata in viaggio, in groppa a Donkey Kong, verso il centro della terra, negli eventi narrati da Donkey Kong Bananza, se poi è stata rapita dallo stesso personaggio?