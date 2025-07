Donkey Kong Bananza sbaraglia la classifica UK, cala Tony Hawk's Pro Skater e crolla Death Stranding 2

Come abbiamo detto, questi confronti lasciano un po' il tempo che trovano, considerando che riguardano solo le vendite fisiche nel Regno Unito, paragonando giochi usciti in periodi differenti con un peso diverso riferito al mercato digitale che ora è molto più affermato.

Come era già stato anticipato nella giornata di ieri, la classifica completa settimanale del Regno Unito vede Donkey Kong Bananza in cima come gioco più venduto, superando Mario Kart World mentre Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 cala e crolla decisamente Death Stranding 2: On the Beach.

Vediamo la top ten del Regno Unito

In ogni caso, senza troppa sorpresa troviamo Donkey Kong Bananza per Nintendo Switch 2 in prima posizione, mentre l'altra new entry principale risulta essere Robocop: Rogue City - Unfinished Business che evidentemente viene trattato come titolo retail a parte, piazzatosi in quinta posizione.

L'altra novità è rappresentata da Rugby League 26 che si piazza però in undicesima posizione, fuori dalla top ten.

Ecco la classifica software della settimana scorsa per il Regno Unito:

Donkey Kong Bananza Mario Kart World Hogwarts Legacy EA Sports FC 25 Robocop: Rogue City - Unfinished Business Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops 6 Assassin's Creed Shadows

Da notare che Death Stranding 2: On the Beach è sceso alla posizione 18 dopo aver occupato la decima posizione nella classifica della settimana precedente, sebbene ci sia da ricordare che si tratta comunque delle vendite fisiche.