Donkey Kong Bananza in UK al lancio ha venduto il triplo di Tropical Freeze ma la metà di Super Mario Odyssey

Sebbene sia vero che Nintendo Switch (e Switch 2) in particolare rappresenti ancora una console in cui i giochi fisici vengono venduti in grande quantità, il digitale dal 2017 (anno di uscita di Super Mario Odyssey ) a oggi ha fatto grandi passi anche sulle console Nintendo.

La questione va messa però in prospettiva, chiarendo alcuni punti fondamentali: prima di tutto si parla solo del mercato britannico e, in particolare, del mercato fisico nel Regno Unito , che ormai rappresenta una visione alquanto parziale dell'industria.

Donkey Kong guadagna comunque terreno

C'è da considerare anche il fatto che Donkey Kong Bananza sia venduto a un prezzo inferiore in versione digitale (10€ in meno in Europa), con una differenza che viene evidenziata in maniera chiara anche nel marketing ufficiale di Nintendo e potrebbe aver ulteriormente spostato l'ago della bilancia verso il digitale.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il confronto con giochi di anni fa fatto esclusivamente sul piano dei dati fisici risulta dunque piuttosto fuorviante. In ogni caso, possiamo rilevare che, limitatamente all'ambito di Donkey Kong, questo nuovo titolo rappresenta probabilmente un grosso passo avanti per la serie dedicata al personaggio in questione.

C'è anche da dire che Mario resto un'icona di portata decisamente diversa, dunque è anche comprensibile che vi sia ancora un certo divario fra il platform 3D di punta del simbolo per antonomasia di Nintendo e quello dedicato a Donkey Kong, il quale sta comunque guadagnando terreno.

Nel frattempo, abbiamo visto che Donkey Kong Bananza ha sbaragliato la concorrenza nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2.