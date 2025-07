Donkey Kong Bananza si presenta con il trailer di lancio su Nintendo Switch 2

Il trailer di lancio di Donkey Kong Bananza conferma che il gioco è disponibile ora su Nintendo Switch 2 ed è pronto a coinvolgerci in un vortice di colori ed emozioni, grazie a due protagonisti d'eccezione: Donkey Kong e la piccola Pauline!

Intrappolati in un vasto mondo sotterraneo, i due personaggi scoprono che chi riesce a raggiungere il centro della Terra può esprimere qualsiasi desiderio, e così decidono di affrontare tutte le insidie che troveranno lungo il cammino nel tentativo di raggiungere questo obiettivo.

Il risultato è un entusiasmante mix di azione e piattaforme in cui Donkey Kong può spaccare letteralmente tutto, rimodellando così i livelli e creando passaggi che prima non c'erano, scalare qualsiasi superficie e utilizzare rocce divelte come slittini!

Il trailer, tutto parlato in italiano dalla voce narrante di Pauline, è molto chiaro: la nuova avventura prodotta da Nintendo si pone come un'esperienza assolutamente da non perdere per i possessori di Switch 2.