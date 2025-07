Il designer di Donkey Kong Country difende Bananza e il nuovo stile del personaggio dalle critiche di un fan

Con Bananza è iniziata una nuova era per Donkey Kong , che ha cambiato non solo il genere videoludico ma ha anche introdotto un nuovo design grafico . Ad alcuni questa novità piace, ad altri magari no. Ad esempio, un utente online ha affermato che non riesce ad apprezzare il fatto che i peli dello scimmione sono un po' troppo arancio per i suoi gusti, visto poi che in passato la creature era marrone.

Le parole del designer di Donkey Kong Country

Tramite Twitter, come potete vedere nel post qui sotto, Kevin Bayliss ha scritto: "Ci sono molti dettagli da tenere in considerazione: se si guarda al mio personaggio originale, la sua palette cromatica non era bella e non so nemmeno perché l'ho fatto marrone, visto che il gorilla sul quale mi sono basato era grigio! Ora però Pauline è stata introdotta nel personaggio come una sorta di accessorio, quindi l'intera palette cromatica aveva bisogno di un ripensamento e credo che Nintendo abbia fatto un lavoro eccellente nel bilanciare i colori in questa nuova versione".

Nei commenti, parlando con altri utenti, Bayliss ha anche scritto che bisogna considerare il personaggio all'interno del suo ambiente. Visto che il Donkey Kong di Country era in una foresta, il marrone funzionava di più con la palette cromatica dei livelli. In Bananza però i colori sono più vividi quindi è necessario cambiare i colori per fare in modo che sia bello da vedere.

Inoltre, il colore dei peli cambia a seconda dello stato del personaggio, quindi ci sono ancora più elementi da tenere in considerazione. Voi che ne pensate? Vi piace a livello visivo?

