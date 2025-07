Xbox annuncia i giochi presenti alla Gamescom 2025: c'è anche Hollow Knight Silksong e sarà giocabile

Come abbiamo visto, Microsoft ha annunciato la propria presenza in forze alla Gamescom 2025 come accade ormai da diversi anni, con uno stand Xbox ufficiale per la durata dell'evento, che si terrà tra il 20 e il 24 agosto, dando modo di provare anche diversi titoli promossi da Xbox.

I giochi third party e gli eventi previsti da Xbox alla Gamescom 2025

Oltre ai diversi giochi first party di Xbox Game Studios, Microsoft porterà però anche diversi titoli third party patrocinati da Xbox, tra i quali spicca la presenza di Hollow Knight: Silksong in forma giocabile, per la prima volta.

I giochi in questione potranno essere provati nel corso di tutti i giorni di fiera, ma verranno anche presentati attraverso dei livestream previsti nel corso dell'evento.

Questi sono i giochi third party che verranno presentati in via ufficiale da Xbox alla Gamescom 2025:

Hollow Knight: Silksong

Borderlands 4

Onimusha: Way of The Sword

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

EA Sports FC 26

Aniimo

There Are No Ghosts at the Grand

PowerWash Simulator 2

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy XVI

Invincible VS

Super Meat Boy 3D

Cronos: The New Dawn

Mistfall Hunter

Non è finita qui, però, perché Microsoft ha riferito di avere almeno "un altro paio di sorprese da mostrare" da parte dei partner, e forse anche qualcosa sul fronte dei first party di Xbox, visto che la lista potrebbe non essere completa.

È inoltre prevista una celebrazione speciale per World of Warcraft e, durante l'Opening Night Live, anche la presentazione di Call of Duty: Black Ops 7, come già svelato nei giorni scorsi.

Le presentazioni annunciate da Xbox saranno il 20 agosto alle ore 15:00 per quanto riguarda, in particolare, "ROG Xbox Ally handhelds, Grounded 2, Keeper, Call of Duty: Black Ops 7 e altri", e il 21 agosto alle 15:00 con "Ninja Gaiden 4, Overwatch 2, The Outer Worlds 2 e altri".

A partire dal 22 agosto ci saranno poi tre giorni di trasmissioni live da parte di Bethesda, e la celebrazione del decennale dell'Xbox FanFest.