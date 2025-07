The Witcher 4 può veramente essere migliore di The Witcher 3? Anche il director se lo chiede

Anche per CD Projekt RED - autori del gioco - non è scontata l'idea di poter fare di meglio, come racconta il direttore narrativo di The Witcher 4 .

The Witcher 3: The Wild Hunt è un grande gioco, amato e apprezzato da moltissimi giocatori: forse non sarà perfetto in ogni dettaglio, ma è innegabilmente un'opera che in pochi pensano di poter uguagliare o addirittura superare in qualità .

Le parole del director di The Witcher 4 sull'eredità della serie

Parlando con GamesRadar+, Philipp Weber ha spiegato di essere a conoscenza delle discussioni online dei fan, che si chiedono come possa il team polacco realizzare un videogioco migliore di The Witcher 3. Il director afferma: "Mi viene da dire: già, come faremo a farcela?".

Se questo fosse tutto ciò che Weber ha da dire, sarebbe poco incoraggiante, ma per fortuna già qualcosa in più. Spiega infatti che i videogiochi non sono "matematica" e che la bellezza di The Witcher 3 è in realtà "soggettiva" per molte persone, il che significa che non ha senso provare a fare di meglio in modo artificioso, semplicemente copiando il precedente gioco ma facendo tutto in modo migliore.

Weber ha affermato: "Penso che il modo in cui vogliamo rendere giustizia all'eredità di The Witcher 3 è di prendere quella filosofia di gioco che abbiamo messo in campo con tale titolo - ovvero il modo di creare il gioco, il modo in cui abbiamo avuto cura dei dettagli, il modo in cui abbiamo raccontato le storie - e mantenere la stessa filosofia di fondo."

"Al tempo stesso, ci sono nuove domande alle quali vogliamo dare risposta, perché questo deve essere un vero seguito, non solo un rifacimento di ciò che abbiamo fatto in precedenza. Penso che stiamo cercando di trovare il giusto mix tra andare avanti e provare cose nuove, ma anche rendere giustizia a ciò che c'è stato in precedenza, senza provare a 'sconfiggere' il precedente titolo".

Weber spiega anche che, dal suo punto di vista, il miglior capitolo della serie è ancora The Witcher 1: "So che molte persone non lo apprezzano, ma io lo amo". Il punto quindi è fare in modo che alcune persone amino The Witcher 4 e sperare che siano le stesse persone che hanno amato The Witcher 3, secondo le parole del director.

Segnaliamo infine che la nuova IP di CD Projekt, Hadar, pare molto più simile a The Witcher che a Cyberpunk 2077.