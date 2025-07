Il nuovo Skate ha oltre 1 milione di utenti registrati per il nuovo playtest

Sembra proprio che l'interesse per il nuovo Skate sia ancora molto alto, considerando che ci sono già oltre 1 milione di utenti registrati per il prossimo playtest ufficiale, i cui inviti dovrebbero arrivare proprio in questi giorni.

Nonostante il nuovo capitolo di Skate, che è destinato ad essere una sorta di reboot della serie, sia stato annunciato ormai oltre cinque anni fa e sia rimasto all'interno di un lungo stato di lavorazione finora, sembra proprio che il progetto abbia continuato a incuriosire gli utenti, che hanno risposto in massa anche al più recente test annunciato.

Electronic Arts ha confermato che le registrazioni per questa nuova fase di test, che si presenta come la più grande e completa vista finora, hanno superato quota 1 milione di giocatori, cosa che rappresenta un grande traguardo per un titolo ancora in sviluppo.