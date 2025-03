Skate non è ancora uscito ma ha già aggiunto le microtransazioni, per "assicurare una esperienza positiva"

Le microtransazioni di Skate

Conosciuta come San Van Bucks, questa valuta di gioco consente ai giocatori di acquistare vari oggetti cosmetici. Secondo Full Circle, l'aggiunta di questa moneta serve per assicurarsi che i giocatori abbiano "un'esperienza positiva quando acquistano oggetti dal negozio di skate".

"Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi in Early Access, abbiamo abilitato la possibilità di acquistare e utilizzare la valuta virtuale (San Van Bucks) nel nostro playtest Closed Alpha in corso", si legge nel messaggio ai giocatori. "Il vostro feedback sarà molto apprezzato per offrire una grande esperienza al lancio dell'Early Access".

Poiché il gioco è ancora in fase di test, i progressi dell'account potrebbero essere azzerati a volte e saranno certamente ripristinati prima del lancio in Early Access. Se si spendono soldi in San Van Bucks e, a loro volta, in oggetti, gli acquisti effettuati saranno riconvertiti in San Van Bucks e resi nuovamente disponibili all'inizio dell'Early Access.

L'uscita di EA Skate è prevista per il 2025 come free to play. Ricordiamo invece che il remake di Tony Hawk's Pro Skater 4 ha subito un cambiamento radicale che lascia perplessi i fan.