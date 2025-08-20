Skate si mostra in un nuovo video gameplay al Future Games Show

Il filmato propone una serie di clip tratte dalla versione pre-alpha , mentre gli sviluppatori dello studio Full Circle spiegavano le novità in arrivo. Interessante notare che c'è molto da fare anche quando non si è su uno skate: vediamo i personaggi arrampicarsi, fare parkour sui tetti e dondolarsi da barre , suggerendo che l'enfasi crescente della serie sulla mobilità.

Sfruttando la vetrina offerta dal Future Games Show della Gamescom 2025, il team di Full Circle ha offerto un aggiornamento sui lavori di Skate e presentato delle nuove sequenze di gameplay che mostrano meccaniche di parkour, sistemi open world ed elementi live service.

La data di uscita verrà annunciata la prossima settimana?

"In Skate 1 non potevi scendere dalla tavola, in Skate 2 potevi camminare, in Skate 3 il camminare è migliorato un po'," spiegano gli sviluppatori. "Ora siamo anni luce avanti rispetto ai giochi precedenti: puoi arrampicarti, puoi dondolarti, e puoi combinare tutti questi sistemi insieme."

Come vediamo, la verticalità delle mappe sarà migliorata, con i giocatori che potranno raggiungere qualsiasi luogo o tetto. Inoltre, il mondo aperto sarà multiplayer, con gli utenti presenti su server condivisi per un'esperienza più fluida.

Il video si chiude un anticipazione da parte degli sviluppatori, che hanno promesso l'annuncio di una grande novità la prossima settimana, probabilmente la data di uscita in accesso anticipato su PC e console. Non ci resta che attendere per saperne di più.