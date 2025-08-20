0

Hell Let Loose Vietman è stato presentato con un trailer per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al Future Games Show abbiamo visto il trailer di Hell Let Loose Vietman, un nuovo sparatutto ambientato nella nazione asiatica. Vediamo il periodo di uscita e le modalità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2025
Una battaglia di Hell Let Loose Vietman

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Hell Let Loose Vietman previsto per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.

Il trailer di Hell Let Loose Vietman

Potremo affrontare i nemici su 6 mappe di grandi dimensioni che mirano a riprodurre fedelmente una serie di luoghi reali della nazione asiatica. Potremo vestire i panni dei soldati dell'esercito nordvietnamita o di quello statunitense scegliendo uno dei 19 ruoli a disposizione.

Potremo scegliere tra unità di fanteria, ricognizione, mortaisti o elicotteristi, vestendo il ruolo dei comandanti o dei sottoposti. Le squadre dovranno comunicare e collaborare per poter raggiungere gli obiettivi, in mezzo a scontri che mirano a mettere in campo un grande livello di realismo e intensità.

Hell Let Loose: Vietnam includerà 6 diverse modalità di gioco con "epiche battaglie multigiocatore 50 contro 50". Nella modalità Warfare, i due fronti si contendono il controllo di 5 settori in uno scontro 50 contro 50. Nella modalità Offensive, un fronte attacca e un fronte si difende. Ci sono poi altre quattro modalità che si alterneranno.

