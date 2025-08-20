Hell Let Loose Vietman è stato presentato con un trailer per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Hell Let Loose Vietman previsto per il 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.
Il trailer di Hell Let Loose Vietman
Potremo affrontare i nemici su 6 mappe di grandi dimensioni che mirano a riprodurre fedelmente una serie di luoghi reali della nazione asiatica. Potremo vestire i panni dei soldati dell'esercito nordvietnamita o di quello statunitense scegliendo uno dei 19 ruoli a disposizione.
Potremo scegliere tra unità di fanteria, ricognizione, mortaisti o elicotteristi, vestendo il ruolo dei comandanti o dei sottoposti. Le squadre dovranno comunicare e collaborare per poter raggiungere gli obiettivi, in mezzo a scontri che mirano a mettere in campo un grande livello di realismo e intensità.
Hell Let Loose: Vietnam includerà 6 diverse modalità di gioco con "epiche battaglie multigiocatore 50 contro 50". Nella modalità Warfare, i due fronti si contendono il controllo di 5 settori in uno scontro 50 contro 50. Nella modalità Offensive, un fronte attacca e un fronte si difende. Ci sono poi altre quattro modalità che si alterneranno.