Hell Let Loose: Vietnam si mostra nel primo gameplay trailer

Il titolo riprende la formula che ha reso celebre il precedente gioco, proponendo scontri multigiocatori che vedono sfidarsi due team da 50 giocatori , mettendo forte enfasi sul realismo, la suddivisione dei ruoli e il gioco di squadra.

Team17 e il team di Expression Games hanno presentato oggi il gameplay trailer di Hell Let Loose: Vietnam , offrendoci così un primo assaggio del nuovo sparatutto multiplayer ambientato nella Guerra del Vietnam con scontri su larga scala.

Le prime sequenze di gameplay

Oltre a un comparto grafico sensibilmente migliorato grazie all'uso di tecnologie più moderne, il filmato conferma come Hell Let Loose: Vietnam cambia radicalmente il teatro di guerra rispetto al precedente gioco: dalle trincee della Seconda Guerra Mondiale si passa alle fitte giungle e alle radure aperte del Vietnam, con sei mappe di ampie dimensioni riproducono con grande cura i luoghi che hanno fatto da scenario alla Guerra del Vietnam.

I giocatori potranno scegliere di combattere come parte dell'esercito vietnamita o di quello statunitense, impersonando ben diciannove ruoli differenti, tra comando, fanteria, reparti di ricognizione, mortaisti e gli elicotteristi, una novità che introduce nuove possibilità tattiche e rende l'esperienza ancora più varia. Al lancio saranno disponibili sei modalità di gioco, tra cui Offensive, in cui un fronte deve avanzare e conquistare posizioni mentre l'altro si difende, e Warfare, che mette i due schieramenti in competizione per il controllo di cinque settori in un conflitto serrato e bilanciato.

Hell Let Loose: Vietnam sarà disponibile durante il corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).