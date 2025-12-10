Hell Let Loose: Vietnam si mostra nel primo gameplay trailer

Team17 e il team di Expression Games hanno presentato oggi il gameplay trailer di Hell Let Loose: Vietnam, offrendoci così un primo assaggio del nuovo sparatutto multiplayer ambientato nella Guerra del Vietnam con scontri su larga scala.
Il titolo riprende la formula che ha reso celebre il precedente gioco, proponendo scontri multigiocatori che vedono sfidarsi due team da 50 giocatori, mettendo forte enfasi sul realismo, la suddivisione dei ruoli e il gioco di squadra.
Le prime sequenze di gameplay
Oltre a un comparto grafico sensibilmente migliorato grazie all'uso di tecnologie più moderne, il filmato conferma come Hell Let Loose: Vietnam cambia radicalmente il teatro di guerra rispetto al precedente gioco: dalle trincee della Seconda Guerra Mondiale si passa alle fitte giungle e alle radure aperte del Vietnam, con sei mappe di ampie dimensioni riproducono con grande cura i luoghi che hanno fatto da scenario alla Guerra del Vietnam.
I giocatori potranno scegliere di combattere come parte dell'esercito vietnamita o di quello statunitense, impersonando ben diciannove ruoli differenti, tra comando, fanteria, reparti di ricognizione, mortaisti e gli elicotteristi, una novità che introduce nuove possibilità tattiche e rende l'esperienza ancora più varia. Al lancio saranno disponibili sei modalità di gioco, tra cui Offensive, in cui un fronte deve avanzare e conquistare posizioni mentre l'altro si difende, e Warfare, che mette i due schieramenti in competizione per il controllo di cinque settori in un conflitto serrato e bilanciato.
Hell Let Loose: Vietnam sarà disponibile durante il corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).