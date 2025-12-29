The Elder Scrolls VI, spunta il nome completo con nuovi dettagli

Negli ultimi giorni sono spuntati in rete diversi rumor e potenziali leak riguardanti The Elder Scrolls VI, che a quanto pare avrebbe un nome completo, The Elder Scrolls Iliac, e tanti nuovi dettagli.

Il primo riguarda il motore grafico, che secondo le voci sarà la versione 3.0 del Creation Engine e garantirà prestazioni nettamente migliori rispetto a quanto già visto in Starfield, con una maggiore fluidità, caricamenti praticamente assenti all'interno degli scenari e richiamati unicamente durante i viaggi rapidi a lunga distanza.

Alcune fonti ritenute affidabili riferiscono la presenza di undici città principali e due grandi insediamenti fortificati sulla falsariga di Whiterun e Windhelm, ma al di là dei numeri e della struttura a cambiare sarà anche il sistema di combattimento.

Si parla infatti di scontri corpo a corpo più intensi e viscerali, con tanto di smembramenti e ferite visibili sia in prima che in terza persona, nonché del ritorno delle meccaniche relative alla costruzione degli insediamenti, con la possibilità di edificare castelli e fortezze, nonché di creare navi con cui esplorare le coste di Hammerfell e cimentarsi con spettacolari scontri in mare.