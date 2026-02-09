Il director di The Elder Scrolls 6 adora ripartire da capo a ogni gioco, ma sa come rimanere fedele alla saga

Todd Howard di Bethesda è al lavoro su The Elder Scrolls 6, ma ovviamente trova anche il tempo di raccontare al mondo alcuni retroscena sul mondo dello sviluppo.
Ad esempio, in una intervista con Game Informer, ha parlato di Fallout e di The Elder Scrolls, in particolar modo per quanto riguarda il suo approccio allo sviluppo.
Cosa ha detto Howard su Fallout e The Elder Scrolls
Howard, insieme al design director Emil Pagliarulo, ha parlato del modo in cui Fallout si è evoluto nel corso degli anni. Ha spiegato che il tono di Fallout 1 e del suo mondo è diventato la matrice di tutto ciò che è stato realizzato dopo. Ricordiamo che Fallout non è stato creato da Bethesda.
Parlando invece di The Elder Scrolls, ha detto che è accaduta la stessa cosa di Fallout, ovvero a ogni nuovo gioco si riparte da capo, ma per farlo si guarda indietro per capire cosa sia importante e cosa no, capendo cosa è vecchio e cosa invece è fondamentale per mantenere l'identità del videogioco. Spiega anche che non contano tanto le meccaniche di gameplay effettive, quanto più ciò che esse ti fanno provare.
Tornando a parlare di Fallout, Howard afferma che se anche non avesse ottenuto i diritti della serie, avrebbe comunque lavorato a qualcosa di post-apocalittico. È però felice di avere accesso a Fallout perché si tratta di qualcosa di veramente unico.
Segnaliamo infine che secondo alcune testimonianze, l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 sia stata scelta dai tempi di Fallout 4: il team fu subito d'accordo.