Il director di The Elder Scrolls 6 adora ripartire da capo a ogni gioco, ma sa come rimanere fedele alla saga

Ad esempio, in una intervista con Game Informer, ha parlato di Fallout e di The Elder Scrolls, in particolar modo per quanto riguarda il suo approccio allo sviluppo .

Cosa ha detto Howard su Fallout e The Elder Scrolls

Howard, insieme al design director Emil Pagliarulo, ha parlato del modo in cui Fallout si è evoluto nel corso degli anni. Ha spiegato che il tono di Fallout 1 e del suo mondo è diventato la matrice di tutto ciò che è stato realizzato dopo. Ricordiamo che Fallout non è stato creato da Bethesda.

Parlando invece di The Elder Scrolls, ha detto che è accaduta la stessa cosa di Fallout, ovvero a ogni nuovo gioco si riparte da capo, ma per farlo si guarda indietro per capire cosa sia importante e cosa no, capendo cosa è vecchio e cosa invece è fondamentale per mantenere l'identità del videogioco. Spiega anche che non contano tanto le meccaniche di gameplay effettive, quanto più ciò che esse ti fanno provare.

Tornando a parlare di Fallout, Howard afferma che se anche non avesse ottenuto i diritti della serie, avrebbe comunque lavorato a qualcosa di post-apocalittico. È però felice di avere accesso a Fallout perché si tratta di qualcosa di veramente unico.

Segnaliamo infine che secondo alcune testimonianze, l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 sia stata scelta dai tempi di Fallout 4: il team fu subito d'accordo.